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21.06.2020 (17:57)

Победой военнослужащих армейского корпуса завершился чемпионат Северного флота по стрельбе из штатного оружия

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На Северном флоте состоялся чемпионат по стрельбе из штатного и табельного оружия. В нём приняли участие более 40 представителей основных соединений и объединений флота.

Соревнования проходили на учебно-материальной базе отдельной мотострелковой бригады Северного флота в посёлке Печенга. Участники состязались в четырёх стрелковых упражнениях из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

По результатам командного зачёта чемпионами в своих группах стали военнослужащие команд армейского корпуса «Армата» и центра специального назначения «Арбалет».

В личном первенстве во всех видах стрельб также победили представители команды «Армата»: Хачик Матевосян и Артём Жуков, стрелявшие из пистолета Макарова, а также Артём Антонов и Алексей Тяпнин, лучше всех поразившие мишени из АК-74.

Всем победителям и призёрам были вручены заслуженные медали, грамоты и кубки.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Морская пехота , Боевая подготовка , Соревнования
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