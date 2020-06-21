21.06.2020 (17:57)
Победой военнослужащих армейского корпуса завершился чемпионат Северного флота по стрельбе из штатного оружия
На Северном флоте состоялся чемпионат по стрельбе из штатного и табельного оружия. В нём приняли участие более 40 представителей основных соединений и объединений флота.
Соревнования проходили на учебно-материальной базе отдельной мотострелковой бригады Северного флота в посёлке Печенга. Участники состязались в четырёх стрелковых упражнениях из пистолета Макарова и автомата Калашникова.
По результатам командного зачёта чемпионами в своих группах стали военнослужащие команд армейского корпуса «Армата» и центра специального назначения «Арбалет».
В личном первенстве во всех видах стрельб также победили представители команды «Армата»: Хачик Матевосян и Артём Жуков, стрелявшие из пистолета Макарова, а также Артём Антонов и Алексей Тяпнин, лучше всех поразившие мишени из АК-74.
Всем победителям и призёрам были вручены заслуженные медали, грамоты и кубки.