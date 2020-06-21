21.06.2020 (17:57)

Победой военнослужащих армейского корпуса завершился чемпионат Северного флота по стрельбе из штатного оружия



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Победой военнослужащих армейского корпуса завершился чемпионат Северного флота по стрельбе из штатного оружия

На Северном флоте состоялся чемпионат по стрельбе из штатного и табельного оружия. В нём приняли участие более 40 представителей основных соединений и объединений флота.

Соревнования проходили на учебно-материальной базе отдельной мотострелковой бригады Северного флота в посёлке Печенга. Участники состязались в четырёх стрелковых упражнениях из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

По результатам командного зачёта чемпионами в своих группах стали военнослужащие команд армейского корпуса «Армата» и центра специального назначения «Арбалет».

В личном первенстве во всех видах стрельб также победили представители команды «Армата»: Хачик Матевосян и Артём Жуков, стрелявшие из пистолета Макарова, а также Артём Антонов и Алексей Тяпнин, лучше всех поразившие мишени из АК-74.

Всем победителям и призёрам были вручены заслуженные медали, грамоты и кубки.

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