21.06.2020 (17:48)

В Калининграде прошла генеральная репетиция парада к 75-летию Победы

На площади Победы в Калининграде под руководством командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова прошла генеральная репетиция военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Репетиция стала завершающей в рамках подготовки войск Калининградского гарнизона к военному параду, который состоится 24 июня.

Всего в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с участниками парада в Калининграде было проведено 12 тренировок на территории военного аэродрома Чкаловск и две – на площади Победы в Калининграде.

Генеральная репетиция прошла в полном соответствии с порядком проведения парада Победы 9 мая. В ней приняли участие более 1500 военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона. Кроме того, в репетиции участвовала военная техника, которая была представлена танками Т-72, крупнокалиберными пушками «Гиацинт», самоходными артиллерийскими установками «Гвоздика», зенитно-ракетными комплексами «С-400», зенитно-пушечными комплексами «Панцирь-С1» тактическими ракетными комплексами «Искандер», противокорабельными береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», реактивными системами залпового огня «Град», бронированными разведовательно-дозорными машинами, многоосными тяжелыми тягачами и другой авто и броне техникой.

Всего по главной площади Калининграда в составе механизированной колонны прошло 75 единиц техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота.

По завершении генеральной репетиции адмирал Александр Носатов отметил, что силы Балтийского флота готовы к проведению военного парада.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты участников парадных расчетов с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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