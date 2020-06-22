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22.06.2020 (05:00)

В Подмосковье все готово к всеармейским этапам «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска»

В Подмосковье для проведения всеармейского конкурса «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» Армейских международных игр 2020 подготовлено свыше 400 коек и порядка 200 единиц вооружения и военной техники.

В целях нераспространения вирусных инфекций все команды будут изолированы друг от друга, ежедневно будет проводится дезинфекция помещений, где будут проживать военнослужащие, а также предоставленной им боевой техники. Все военнослужащие будут обеспеченны медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.

Военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа провели модернизацию полигона Алабино, на площадях которого пройдут финалы всеармейских этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Проведены изменения, на полигоне которые коснулись мишенного поля: для совершенствования тактической обстановки были установлены новые динамичные мишени с системами автоматического управления. Отдельной новинкой мишенного фонда стали быстро поднимающиеся цели, имитирующие ударные вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Для повышения объективности учета результатов каждый мишенный комплект унифицирован с электронной системой полевого стрельбищного оборудования, а также позволяет в автоматическом режиме отображать попадание каждой пули или снаряда в цель с выводом данной информации на экран.

Всеармейский этап танкового биатлона и суворовского натиска пройдет с 29 июня по 4 июля на полигоне Алабино Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Танковые войска , Западный военный округ , Танковый биатлон , АрМИ , Суворовский натиск
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