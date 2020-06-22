22.06.2020 (04:30)

Командующий войсками ЗВО почтил память погибших в войну в акватории Финского залива

Сегодня, в День памяти и скорби, командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв и экипажи боевых кораблей в акватории Финского залива почтили память моряков-балтийцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 4 часа утра корабельная сирена базового тральщика «Павел Хенов» обозначила воздушную тревогу, символизируя 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Генерал-полковник Александр Журавлёв с борта катера опустил на воду венок. Траурная церемония, проходившая на траверзе маяка «Толбухин», завершилась минутой молчания в знак памяти и скорби о погибших.

В церемонии приняли участие экипажи тральщика «Павел Хенов», гидрографического, противодиверсионного и патрульного катеров.

Также военнослужащие Западного военного округа возложили венки к братским могилам и на воинских мемориальных кладбищах, расположенных на территории 26 субъектов северо-запада и центра страны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице