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22.06.2020 (04:30)

Командующий войсками ЗВО почтил память погибших в войну в акватории Финского залива

Сегодня, в День памяти и скорби, командующий войсками Западного военного округа, Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв и экипажи боевых кораблей в акватории Финского залива почтили память моряков-балтийцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В 4 часа утра корабельная сирена базового тральщика «Павел Хенов» обозначила воздушную тревогу, символизируя 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Генерал-полковник Александр Журавлёв с борта катера опустил на воду венок. Траурная церемония, проходившая на траверзе маяка «Толбухин», завершилась минутой молчания в знак памяти и скорби о погибших.

В церемонии приняли участие экипажи тральщика «Павел Хенов», гидрографического, противодиверсионного и патрульного катеров.

Также военнослужащие Западного военного округа возложили венки к братским могилам и на воинских мемориальных кладбищах, расположенных на территории 26 субъектов северо-запада и центра страны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Командующий , Торжественные церемонии , Великая Отечественная война (ВОВ)
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