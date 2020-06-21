21.06.2020 (16:14)

Медперсонал многопрофильных мобильных госпиталей Минобороны России в Дагестане поздравили с профессиональным праздником



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Медперсонал многопрофильных мобильных госпиталей Минобороны России в Дагестане поздравили с профессиональным праздником

Представители командования Южного военного округа, администраций Ботлихского и Буйнакского районов, а также местное население поздравили медицинский персонал многопрофильных мобильных госпиталей Минобороны России, развернутых в Дагестане, с профессиональным праздником.

За ответственное выполнение государственных задач военнослужащие были награждены нагрудными знаками «За службу на Кавказе», грамотами и ценными подарками.

«Весь медицинский персонал является представителями благородной профессии, они выполняют одни и те же задачи – спасают жизни людей. Врачи, младший и средний медицинский персонал – это единое целое! Кто-то носит погоны, кто-то выполняет свой долг в белых халатах в условиях стационара гражданских больниц», – рассказал заместитель начальника окружного клинического госпиталя Аркадий Смольников.

«К нам приходило много писем, и от администрации, и от местного населения. Люди искренне благодарят военных врачей. Еще раз поздравляю всех с профессиональным праздником, большое спасибо за ваш труд», – добавил он.

В рамках оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в труднодоступных районах Республики Дагестан, военные специалисты оказывают медицинскую и консультативную помощь населению, а также лечат граждан с COVID-19.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Республике Дагестан привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 168 врачей, средних и младших медицинских специалистов, а также свыше 70 единиц специальной военной техники.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Республике Дагестан были развернуты два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи населению в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице