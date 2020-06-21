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21.06.2020 (15:14)

Ракетчики Ленинградской армии ВВС и ПВО выполнили нормативы по условному уничтожению контрольной авиации

Боевые расчёты системы С-300ПМ2 «Фаворит» зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отработали элементы противовоздушного боя по контрольным воздушным целям в Воронежской области.

В ходе тренировки военнослужащие произвели обнаружение, захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитировавшим современные средства воздушного нападения условного противника. В качестве контрольных целей выступали сверхзвуковые многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. Выдача целеуказаний зенитным ракетным дивизионам производилась с командного пункта полка.

Для устойчивого сопровождения, выдачи информации огневым подразделениям дополнительно были задействованы радиолокационные роты и радиотехнические батальоны объединения.

Работа зенитных ракетных войск объединения по контрольной авиации с электронными пусками зенитных управляемых ракет, позволяет боевым расчетам оттачивать навыки ведения противовоздушного боя.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ , Боевая подготовка
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