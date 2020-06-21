21.06.2020 (15:08)

Командующий Северным флотом поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Командующий Краснознамённым, ордена Ушакова Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

«От вашего самоотверженного труда зависят не только жизни отдельных людей, но и судьба всего человечества, – отметил командующий флотом, – сегодня по всему миру свирепствует угроза нового времени – коронавирусная инфекция, которой переболело уже более 8 миллионов человек. Болезнь унесла жизни сотен тысяч человек. Это не мало, но могло быть ещё намного больше, если бы в борьбу с коварным недугом не вступили люди в белых халатах. Они, рискуя собственными жизнями, ежедневно спасают тысячи заражённых, обречённых на смерть без квалифицированной медицинской помощи.

От имени всех военнослужащих и гражданского персонала Северного флота, я выражаю вам глубокую признательность, уважаемые медицинские работники, и желаю крепкого флотского здоровья, большого человеческого счастья и благополучия, а также успехов и новых свершений в вашей самой гуманной и необходимой профессиональной деятельности».

Сегодня на Северном флоте отмечают профессиональный праздник несколько тысяч военных и гражданских специалистов-медиков. На всех кораблях первого и второго рангов, которые предназначены для решения задач длительного плавания, действуют медицинские службы. Медицинские группы из врачей хирургического профиля принимают участие в дальних походах отрядов боевых кораблей и судов обеспечения и обеспечивают сохранность здоровья военных и гражданских моряков Северного флота в Арктике и других районах Мирового океана.

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