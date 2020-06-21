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21.06.2020 (14:42)

В Подмосковье механики-водители Таманской дивизии ЗВО прошли проверку профессиональных навыков в условиях полного бездорожья

В Московской области на полигоне Алабино механики-водители Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошли проверку профессиональных навыков на занятиях по вождению танков и БМП в условиях полного бездорожья.

В ходе выполнения зачетного упражнения по вождению военной техники военнослужащие на танках Т-72Б3 и боевых машинах пехоты БМП-2 на дистанции в 10 километров прошли более 20 специально подготовленных препятствий: крутые подъемы и спуски, «грязевые ванны», колейные мосты и противотанковые рвы.

В ходе занятий военнослужащие отработали приемы маневрирования на территории с отсутствием дорожного покрытия, в том числе и на полном бездорожье.

Всего в занятии было задействовано порядка 130 военнослужащих и около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Танковые войска , Танки , Западный военный округ , Боевая подготовка
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