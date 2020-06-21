21.06.2020 (14:33)
Более 50 единиц военной и специальной техники подготовлено ракетчиками из Йошкар-Олы для участия в параде
Более 50 единиц военной и специальной техники подготовлено военнослужащим Йошкар-Олинского соединения Ракетных войск стратегического назначения, которая будет задействована 24 июня в торжественном шествии войск в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Среди них также восстановленный образец танка Т-55 и 76-мм дивизионные пушки образца 1942 года ЗИС-3.
При подготовке к военным парадам спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.
Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками), контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.