21.06.2020 (14:33)

Более 50 единиц военной и специальной техники подготовлено ракетчиками из Йошкар-Олы для участия в параде

Более 50 единиц военной и специальной техники подготовлено военнослужащим Йошкар-Олинского соединения Ракетных войск стратегического назначения, которая будет задействована 24 июня в торжественном шествии войск в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Среди них также восстановленный образец танка Т-55 и 76-мм дивизионные пушки образца 1942 года ЗИС-3.

При подготовке к военным парадам спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками), контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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