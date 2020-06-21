21.06.2020 (14:30)
В авиационных полках дальневосточного соединения дальней авиации проведено занятие по безопасности полетов
В авиационных полках дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, состоялись занятия, приуроченные ко дню безопасности полетов. Мероприятие прошло под руководством командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергея Кобылаша.
Цель занятия являлось доведение требований руководящие документов по тематике безопасности полетов, проведение профилактических мероприятий, тренажей и инструктажей. Особое внимание было обращено на выполнение экипажами полетов в сложных метеорологических условиях.
Занятия такого характера проводятся регулярно.
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