Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.06.2020 (14:26)

Военная автоинспекция ЦВО провела акцию по безопасности дорожного движения в Оренбургской области

Инспекторы военной автомобильной инспекции Центрального военного округа провели занятия по безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Оренбургской области.

Комплекс мероприятий был направлен на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими – владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.

Также был проведен дополнительный осмотр протектора колес, исправность светового оборудования, рулевого управления, тормозной системы и наличия в автомобилях медицинской аптечки и огнетушителя.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Юнармейцы Красноярского края стали призерами конкурса в рамках проекта «Память жива»
Сотрудники ВАИ Хакасии провели профилактическую акцию «Ремень безопасности»
«Волжские казаки» устроили концерт для врачей и медсестер самарского областного госпиталя для ветеранов войн
Военные врачи раскрыли преимущества нового медцентра в Оренбурге

Метки:
Центральный военный округ , Безопасность , ВАИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false