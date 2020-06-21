21.06.2020 (14:26)
Военная автоинспекция ЦВО провела акцию по безопасности дорожного движения в Оренбургской области
Инспекторы военной автомобильной инспекции Центрального военного округа провели занятия по безопасности дорожного движения в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Оренбургской области.
Комплекс мероприятий был направлен на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими – владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий.
Также был проведен дополнительный осмотр протектора колес, исправность светового оборудования, рулевого управления, тормозной системы и наличия в автомобилях медицинской аптечки и огнетушителя.
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