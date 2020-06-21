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21.06.2020 (13:08)

Юнармейцы Красноярского края стали призерами конкурса в рамках проекта «Память жива»

Юнармейцы Красноярского края оказались в числе победителей всероссийского конкурса, проводимого в рамках социально значимого проекта «Память жива», приуроченного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для участия в конкурсе тысячи ребят со всей страны присылали свои работы, посвященные любви к Родине, патриотизме и чувстве гордости за Великую Победу. Из большого количества работ члены жюри с большим трудом выбрали призеров и победителей в разных номинациях, в число которых вошли несколько участников отделения Юнармии Красноярского края.

Проект «Память жива» учрежден всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия». В рамках проекта организованы три масштабных конкурса: «Подвиг героев в сердцах поколений», «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны» и «Патриотизм в моем сердце».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , Конкурсы , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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