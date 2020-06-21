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21.06.2020 (13:03)

Сотрудники ВАИ Хакасии провели профилактическую акцию «Ремень безопасности»

Сотрудники военной автоинспекции в Республике Хакасия провели профилактическую акцию «Ремень безопасности». Инспекторы 192-й военной автомобильной инспекции (территориальной) проверяли водителей на предмет использования ремней безопасности, а также проводили разъяснительные занятия с владельцами личного автотранспорта в воинских частях.

Как отметили сотрудники ВАИ, акция «Ремень безопасности» проводилась в целях повышения эффективности профилактических мер по снижению тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, формирования у военных водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения при управлении транспортными средствами.

Акция проходила в течении пяти дней. За этот период было проверено свыше 60 водителей и проведено девять профилактических занятий.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Безопасность , ВАИ
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