21.06.2020 (12:57)

«Волжские казаки» устроили концерт для врачей и медсестер самарского областного госпиталя для ветеранов войн

В Самаре ансамбль песни и танца Дома офицеров «Волжские казаки» на День медицинского работника, который отмечается в этом году в России 21 июня, устроил для врачей и медсестер мини-концерт прямо во дворе областного клинического госпиталя для ветеранов войн.

Праздник был инициирован 2-й Гвардейской армией Центрального военного округа в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ансамбль поблагодарил врачей за их повседневный нелегкий труд, бескорыстность и гуманность, исполнил для них песни: «Прощайте, скалистые горы», «Казаки в Берлине», «Баллада о солдате», «День Победы» и «Катюша». Врачи вышли во двор, подпевали и вместе пританцовывали.

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