21.06.2020 (12:51)

Военные врачи раскрыли преимущества нового медцентра в Оренбурге

Военные медики раскрыли преимущества нового многофункционального медицинского центра, который был возведен в Оренбурге за рекордно короткие сроки (за полтора месяца)

Медцентр на 60 коек был сдан в эксплуатацию и начал работать с 30 апреля, в связи с эпидемиологической обстановкой торжественное открытие не проводилось. Об устройстве, оборудовании и преимуществах нового медучреждения рассказала начальник центра капитан Надежда Маллаева.

«Медцентр состоит из двух инфекционных отделений, а также приемного, реанимационного, диагностического и дезинфекционного отделений. Он является принципиально новым видом медицинского учреждения, в котором реализованы самые современные и перспективные решения, практически полностью исключающие вероятность инфицирования персонала, и, что самое важное, одних пациентов от других», – сказала Маллаева.

Она также отметила, что обустройство центра и территории предусматривает, что не только сточные воды из подразделений, но также и дождевая вода с территории поступает в канализационную сеть только после полного обеззараживания.

«Пища пациенту передается через передаточное окно, исключающее передачу инфекционного агента от персонала к пациенту и наоборот. Система вентиляции предусматривает обеззараживание воздуха, поступающего в бокс и выводимого из бокса. Причем преобладание вытяжки над притоком воздуха позволяет полностью исключить поступление воздуха из бокса в коридор или на улицу даже при открывании дверей бокса», – сказал Маллаева.

Она отметила, что после выписки пациент убывает домой не через коридор, а также через галерею, после чего в боксе проводиться заключительная дезинфекции, а белье, предметы ухода дезинфицируются в дезинфекционном пункте и стираются в прачечной, которые входят в состав МФМЦ. «Врачи здесь могут общаться с инфицированными пациентами через специальные голосовые помощники, которое установлены возле каждой койки», – отметила врач.

Диагностическое отделение оборудовано современным аппаратом КТ, УЗИ экспертного класса, аппаратом ПЦР диагностики, другим оборудованием, позволяющем проводить диагностические исследования пациентам на самом современном уровне. Крометого Центр оснащен передвижным медицинским оборудованием, позволяющим выполнять ряд исследований непосредственно в палате: рентгенографию ОГК, УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ и т. д.

Всем пациентам с признаками ОРИ проводится рентгенография ОГК, пациентам с подтвержденным диагнозом COVID -19 проводится компьютерная томография ОГК. Здесь также оборудована полноценная операционная, что позволяет оперативно оказывать при необходимости хирургическую помощь пациентам находящимся на лечении в центре.

В составе центра имеется реанимационное отделение на 10 коек, оснащенное современной дыхательной аппаратурой, аппаратами мониторинга состояния пациента. Также в отделении реанимации имеется аппарат ЭКМО, и аппарат для плазмафереза.

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