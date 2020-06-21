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21.06.2020 (10:50)

В Воздушно-десантные войска поступает современные образцы портативных радиолокационных станций

В соответствии с государственной программой вооружения в Воздушно-десантные войска продолжает поступать современные образцы портативных радиолокационных станций. До конца 2020 года в соединения ВДВ поступит около десяти комплектов переносной твердотельной станции разведки наземных целей 1Л277 «Соболятник».

«Соболятник» является многофункциональным средством артиллерийской разведки и позволяет обнаруживать малогабаритные объекты на расстоянии до 30 км. Оснащение разведывательных и артиллерийских подразделений новейшими техническими средствами разведки позволит повысить требования к обучению личного состава при ведении артиллерийской разведки. Несмотря на предельно малые габаритные и весовые характеристики, станция может применяться для обнаружения и одновременного автоматического сопровождения до 20 целей, в том числе для корректировки огня артиллерии по траектории снарядов и их разрывам.

Применение военнослужащими ВДВ современной радиолокационной станции в ходе боевой подготовки и тактических учений позволит расширить перечень решаемых задач и существенно повысит боевые возможности подразделений.

В 2020 году «Соболятник» поступит в отдельные гвардейские десантно-штурмовые соединения из Улан-Удэ, Ульяновска, Камышина и Уссурийска.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Перевооружение , Войска связи
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