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21.06.2020 (10:22)

Салютные расчеты Балтийского флота готовятся к праздничным мероприятиям

Военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота завершили подготовку артиллерийских орудий и фейерверочных установок.

Праздничный артиллерийский салют 24 июня произведут из орудий ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Пушки, стоящие на вооружении мотострелкового полка, участвовали в штурме Кенигсберга. На некоторых из них имеются следы от осколков ушедшей войны. Теперь эти пушки, которые до сих пор в строю, осуществляют звуковое сопровождение салютов, благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.

Праздничный салют в Калининграде 24 июня будет произведен из трех 105-мм и 125-мм салютных и фейерверочных установок и трех 76-мм пушек ЗИС-3 в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам. По традиции, в 22:00 будет дано 30 артиллерийских залпов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Праздники , 9 мая , Салют
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