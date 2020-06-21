Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.06.2020 (09:45)

Военнослужащие ЮВО организуют праздничный салют в честь Дня Победы в Ростове-на-Дону

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) совершат салют из артиллерийских орудий в Ростове-на-Дону в честь 75-летия Победы.

24 июня в 22:00 военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, дислоцированной в Ростовской области, выполнят 30 залпов из шести артиллерийских орудий с интервалами в 30 секунд, израсходовав при этом 180 холостых зарядов, а также использовав около 500 фейерверков различных типов с разрывами на высоте 250-300 м: «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций.

Для организации праздничного салюта будут задействованы 122-мм гаубицы Д-30, обеспечивающие звуковой эффект, и две современные фейерверочные установки 2А-85 «Созвездие» на базе автомобиля КамАЗ.

В проведении салюта примут участие около 50 артиллеристов ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Каждый участник парада к 75-летию Победы в Ставрополе за время тренировок прошел строевым шагом около 50 километров
Лучшие связисты Черноморского флота примут участие в окружном этапе конкурса «Уверенный приём-2020»
В Севастополе в День памяти и скорби пройдёт церемония слияния вечных огней в единый «Вечный Огонь Севастополя»
В армейском корпусе Черноморского флота военнослужащие весеннего призыва 2020 года приведены к Военной присяге

Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Праздники , 9 мая , Салют
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false