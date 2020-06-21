21.06.2020 (05:50)

Амурское объединение ВВО пополнят около 150 лейтенантов - выпускников учебных заведений Минобороны РФ

В соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, прибыли первые лейтенанты-выпускники высших военных учебных заведений Министерства обороны РФ. Всего в объединение прибудет около 150 офицеров для различных родов войск.

По прибытии лейтенанты ставятся на все виды довольствия. Ближайшее время с новыми офицерами спланированы учебные сборы. В ходе сборов спланированы инструктажи, показные и инструкторско-методические занятия по особенностям организации службы и учебного процесса в подразделениях.

До конца текущего месяца молодые лейтенанты должны вступить в должность и приступить к исполнению служебных обязанностей.



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