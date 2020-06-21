21.06.2020 (07:15)

Военнослужащие ВВО в Бурятии примут участие во всероссийской акции «Свеча Памяти»

Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, примут участие во всероссийской патриотической акции «Свеча памяти», посвященной 75 годовщине начала Великой Отечественной Войны.

В масштабной акции, которая пройдет 22 июня на Мемориале Победы города Улан-Удэ, примут участие военнослужащие, а также командование общевойскового объединения, других министерств и силовых ведомств республики, руководство региона и городских властей, представители общественных организаций, молодёжных движений, а также местные жители.

Участники акции возложат цветы к вечному огню и зажгут памятные свечи у мемориальных плит с изображениями воинов-участников Великой Отечественной Войны.

Памятные мероприятия пройдут с соблюдением всех необходимых мер по недопущению заноса и распространения вирусных заболеваний, в связи со сложившейся обстановкой.

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