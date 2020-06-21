Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.06.2020 (07:15)

Военнослужащие ВВО в Бурятии примут участие во всероссийской акции «Свеча Памяти»

Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, примут участие во всероссийской патриотической акции «Свеча памяти», посвященной 75 годовщине начала Великой Отечественной Войны.

В масштабной акции, которая пройдет 22 июня на Мемориале Победы города Улан-Удэ, примут участие военнослужащие, а также командование общевойскового объединения, других министерств и силовых ведомств республики, руководство региона и городских властей, представители общественных организаций, молодёжных движений, а также местные жители.

Участники акции возложат цветы к вечному огню и зажгут памятные свечи у мемориальных плит с изображениями воинов-участников Великой Отечественной Войны.

Памятные мероприятия пройдут с соблюдением всех необходимых мер по недопущению заноса и распространения вирусных заболеваний, в связи со сложившейся обстановкой.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Гидрографическое судно ТОФ ГС «Север» проводит исследования в Беринговом море
Новобранцы армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине постигают азы военной науки
Суда аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота провели учение в Уссурийском заливе
В мотострелковом соединении в Приморье проведено первое занятие по предметам боевой подготовки

Метки:
Восточный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false