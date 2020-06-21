21.06.2020 (07:00)
Гидрографическое судно ТОФ ГС «Север» проводит исследования в Беринговом море
Специалисты гидрографической службы Войск и сил на Северо-востоке приступили к выполнению гидрографических работ в бухте Провидения и в районе мыса Чаплина Берингова моря.
Экипаж гидрографического судна ГС «Север» выполняет работы по исследованию гидрологии моря, уточнению рельефа дна и проводит топографическую съемку береговой черты.
Полученные данные позволят внести корректуры в навигационные карты, руководства и пособия по плаванию в высоких широтах.
Исследовательские работы продлятся до конца месяца, после чего судно вернется в порт приписки.
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