21.06.2020 (07:00)

Гидрографическое судно ТОФ ГС «Север» проводит исследования в Беринговом море

Специалисты гидрографической службы Войск и сил на Северо-востоке приступили к выполнению гидрографических работ в бухте Провидения и в районе мыса Чаплина Берингова моря.

Экипаж гидрографического судна ГС «Север» выполняет работы по исследованию гидрологии моря, уточнению рельефа дна и проводит топографическую съемку береговой черты.

Полученные данные позволят внести корректуры в навигационные карты, руководства и пособия по плаванию в высоких широтах.

Исследовательские работы продлятся до конца месяца, после чего судно вернется в порт приписки.

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