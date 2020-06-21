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21.06.2020 (06:45)

Новобранцы армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине постигают азы военной науки

В подразделениях армейского корпуса Восточного военного округа, дислоцирующегося на острове Сахалин, новобранцы весеннего призыва постигают азы военной науки.

После прибытия в воинскую часть они были определены в роты молодого пополнения, командирами в которых назначены наиболее опытные офицеры и сержанты.

В настоящее время с молодым пополнением проводятся занятия, в ходе которых военнослужащие изучают общевоинские уставы, получают первичные знания по тактической и инженерной подготовке, радиационной, химическойи биологической защите. В ходе занятий по строевой подготовке новобранцы отрабатывают одиночные строевые приёмы и строевые приёмы с оружием.

Также с молодыми солдатами проводится комплекс мероприятий по психологической адаптации новобранцев к прохождению военной службы, ознакомлению их с боевыми традициями и историей соединения.

Новобранцы с нетерпением ждут торжественного принятия Военной присяги, которая состоится в ближайшее время.

По окончании общевоинского курса принятия Военной присяги военнослужащие будут распределены по подразделениям с учетом результатов профессионально-психологического отбора.

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Метки:
Восточный военный округ
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