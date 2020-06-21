21.06.2020 (06:30)

Суда аварийно-спасательного отряда Тихоокеанского флота провели учение в Уссурийском заливе

В субботу в акватории Уссурийского залива четыре специальных судна из состава аварийно-спасательного отряда ТОФ были задействованы в проверочном тактико-специальном учении по оказанию помощи терпящему бедствие судну.

По легенде на «аварийном» судне, роль которого выполнял водолазный катер, произошел пожар, вследствие чего судно обесточилось, и лишилось хода. По вводной в район, откуда был подан сигнал бедствия, направлены дежурные суда АСО - морской буксир СБ-522, водолазное судно ВМ-120 и пожарно-спасательное судно ПЖК-1514.

На обездвиженное судно были высажены аварийные группы, которые оказали экипажу помощь в ликвидации последствий пожара, осуществили разведку задымленных помещений, оказали первую помощь «пострадавшим». В ходе учения был проведен водолазный осмотр корпуса «аварийного» судна, после чего СБ-522 осуществил его буксировку в базу.

Действия спасателей на учении оценены командованием положительно.

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