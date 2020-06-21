21.06.2020 (06:00)

В Новороссийске завершился чемпионат Воздушно-десантных войск по летнему офицерскому троеборью

На минувшей неделе в г. Новороссийске, на базе гвардейского десантно-штурмового горного соединения проходил чемпионат по летнему офицерскому троеборью, который проводился как в личном, так и в командном первенстве

В соревнованиях приняли участие военнослужащие, представляющие все соединения и воинские части ВДВ, а также 242 учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ).

Соревнования проходили в трех возрастных группах. В первой возрастной группе (до 30 лет) военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова (упражнение ПМ-3), плавании на 300 метров и беге на 3 километра, где победу одержал курсант РВВДКУ гвардии рядовой Геннадий Логинов.

Во второй возрастной группе (до 40 лет) десантники выявляли лучшего в стрельбе из пистолета Макарова (упражнение ПМ-2), плавании на 200 метров и беге на 2 километра. В упорной борьбе победу завоевал гвардии капитан Александр Сачков, представляющий Ивановское гвардейское воздушно-десантное соединение.

В третьей возрастной группе (старше 40 лет) участники выполнили упражнение по стрельбе из пистолета Макарова (упражнение ПМ-1), преодолели в бассейне дистанцию 100 метров и пробежали кросс протяженностью 1 километр, где лучшим оказался также представитель Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии майор Юрий Казаков.

По итогам соревнований, в командном зачете первое место заняла команда 242 учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) из г. Омска, вторыми стали офицеры и курсанты РВВДКУ, на третьем месте офицеры гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск из подмосковной Кубинки.

По итогам соревнований сформирована сборная команда Воздушно-десантных войск, которая представит прославленные войска на первенстве Вооруженных Сил Российской Федерации.

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