21.06.2020 (05:40)

В Приморье в мотострелковом соединении общевойсковой армии ВВО проведено первое занятие по предметам боевой подготовки

На текущей неделе с подразделениями мотострелкового полка мотострелковой дивизии Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа проведено первое занятие по предметам боевой подготовки.

На полигоне «Сергеевский» в Приморском крае мотострелки, прибывшие из учебных частей, выполнили упражнения учебных стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, отработали нормативы по вождению бронетехники.

Для обучения военнослужащих на территории общевойскового полигона создана необходимая учебно-материальная база. Новейшие технические средства обучения позволят военнослужащим отрабатывать навыки стрельбы и вождения в виртуальном пространстве, совершенствовать практические навыки без расхода боеприпасов и моторесурсов.

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