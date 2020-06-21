21.06.2020 (05:25)

В соединение связи Амурского объединения ВВО поступили новые внедорожники УАЗ «Патриот» армейской модификации

В соединение связи общевойсковой армии, дислоцированное в Амурской области, поступила партия новых внедорожников УАЗ «Патриот» армейской модификации.

Новые машины заменят автомобили УАЗ ранних выпусков, перед которыми имеют ряд преимуществ. На «Патриот» установлен более мощный двигатель мощностью 135 лошадиных сил, который совместно с современной ходовой частью придают автомобилю более высокую проходимость, грузоподъемность и комфорт. Высота автомобиля выше, чем в гражданской версии, что дает более лучшую проходимость и обзор.

Кроме того, автомобиль оснащен штатной автоматизированной системой подогрева двигателя «Бинар», управляемой с помощью электронного блока управления.

Система автоматизированного подогрева позволяет выполнять подогрев двигателя как перед запуском в условиях низких температур, так и поддерживать температуру в салоне на заданном уровне, что вместе с новым эргономичным салоном еще больше придают комфорта при эксплуатации автомобиля.

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