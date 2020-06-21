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21.06.2020 (05:15)

В Бурятии военные психологи ВВО проводят работу с новобранцами

Специалисты психологической работы соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа в Республике Бурятия совместно с социологами проводят работу с новобранцами, которые призваны в войска ВВО в ходе весеннего призыва на военную службу.

На пунктах приема молодого пополнения военные психологи проводят первичное психологическое изучение новобранцев.

Помимо этого, в течение первого месяца службы все призывники проходят углубленное социологическое изучение, специалисты психологической службы оказывают помощь в адаптации военнослужащих к условиям военной службы.

Кроме того, проводятся различные тренинги, в частности «цвет эмоций», «объединение», «рисунок настроения», «первое впечатление», «три степени доверия», направленные на сплочение воинских коллективов.

Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Призыв
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