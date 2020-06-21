21.06.2020 (09:30)

Лучшие связисты Черноморского флота примут участие в окружном этапе конкурса «Уверенный приём-2020»

Лучшие подразделения связи соединений и воинских частей Черноморского флота (ЧФ) убыли во Владикавказ (Республика Северная Осетия-Алания), где примут участие в окружном этапе конкурса профессиональной выучки подразделений и специалистов войск связи Вооруженных Сил Российской Федерации «Уверенный прием-2020».

Среди участников третьего этапа конкурса, претендующих на призовые места, военнослужащие подразделения связи армейского корпуса ЧФ - экипаж радиостанции Р-166, который занял первое место в ходе проведения отборочного этапа.

В течение месяца экипаж, совместно с другими конкурсантами, проходил подготовку для участия в соревновании между подразделениями и специалистами войск связи Южного военного округа (ЮВО).

Основной задачей тренировок была организация устойчивой защищённой связи между подразделениями и вышестоящими командными пунктами по спутниковым, радио- и радиорелейным каналам связи.

В ходе третьего этапа, который пройдет на базе мотострелкового соединения во Владикавказе, военнослужащие ЧФ на новейших образцах техники выдвинутся в район выполнения задач, где отработают преодоление сложного рельефа и зараженных участков местности с дальнейшим развертыванием своих радиостанции и выходу на связь.

Из победителей окружного этапа конкурса будет сформирована сборная ЮВО, которая будет бороться за первое место во всеармейском этапе соревнований между подразделениями и специалистами войск связи Министерства обороны Российской Федерации.

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