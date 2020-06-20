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20.06.2020 (20:08)

Около 2000 новобранцев прибыли в соединения и воинские части РВСН

В ходе весеннего призыва 2020 года в соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения прибыли около 2000 человек молодого пополнения. 

Стабильным источником поставки подготовленных кадров для РВСН являются организации ДОСААФ России. В числе прочих граждан, прошедших подготовку в этих организациях и призываемых для прохождения военной службы, -  более одной тысячи специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.

Новобранцы в РВСН поступают из всех регионов Российской Федерации. При комплектовании соединений и частей РВСН в основном соблюдается территориальный принцип, то есть новобранцы будут служить недалеко от своих регионов.

Служебная деятельность солдат, проходящих в РВСН военную службу по призыву, направлена на обеспечение поддержания неснижаемого уровня готовности воинских частей РВСН к выполнению задач по предназначению в любых условиях обстановки.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в соединениях и воинских частях проводятся все необходимые профилактические мероприятия. Прибывший личный состав размещается в специально оборудованном помещении на обсервацию, которая продлится 14 дней, по окончании которой военнослужащие будут направлены в сводный батальон вновь прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Призыв , РВСН
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