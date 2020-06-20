Сегодня на Красной Площади состоялась генеральная репетиция военного парада приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне

20.06.2020 (12:00)
Сегодня на Красной Площади состоялась генеральная репетиция военного парада приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной ВойнеСегодня на Красной Площади состоялась генеральная репетиция военного парада приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне. В тренировке были задействованы пешие парадные расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.
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