20.06.2020 (13:15)

В Севастополе состоялась генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В Севастополе проведена генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в ходе которой был полностью отработан хронометраж и ритуал проведения парада, проведен смотр парадных расчетов, оценена их слаженность.

На репетиции проезда механизированной колонны задействовали порядка 90 единиц, как боевых машин периода Великой Отечественной войны, так и современной боевой техники береговых войск и армейского корпуса Черноморского флота, образцов вооружения армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

В репетиции воздушной части парада приняли участие 26 летательных аппаратов, лётчики отработали поминутный интервал взлёта для контрольной проверки формирования единого воздушного строя в небе с соблюдением установленной дистанции между лётными группами.

Всего же к завершающему этапу подготовки празднования 75-летия Победы в городах-героях Севастополе, Керчи, Новороссийске и столице Республики Крым – Симферополе привлечено порядка 5 тысяч военнослужащих Черноморского флота, соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа, представителей Росгвардии и МЧС России.

В проезде механизированной колонны и воздушном пролёте авиации на генеральной репетиции парадов в четырёх городах было задействовано около 250 единиц боевой техники и 50 летательных аппаратов из состава Морской авиации ЧФ и соединения ВВС Южного военного округа.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий во всех местах их проведения проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделениями РХБ защиты флота на постоянной основе проводится дезинфекция предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания. Каждый военнослужащий перед включением в состав парадных расчетов прошёл тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты. Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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