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20.06.2020 (18:00)

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» завершил выполнение задач в Индийском океане

Фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Григорович» и спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру» завершили выполнение задач в Индийском океане.

В ходе демонстрации флага Российской Федерации в акватории Индийского океана отряд российских кораблей провёл комплекс учений, в том числе по противовоздушной обороне и отражении нападения условных диверсантов, также экипажи на рейде порта Коломбо пополнили необходимые запасы материальных средств.

При прохождении отрядом кораблей ЧФ Красного моря, Баб-эль-Мандебского пролива, Аденского залива и Индийского океана моряки приобрели опыт плавания и эксплуатации корабельного и судового вооружения, технических средств и оборудования в южных широтах.

В настоящее время экипажи завершили прохождение Суэцкого канала и возвращаются в Средиземное море, где продолжат нести службу в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота в дальней морской зоне.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Черноморский флот
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