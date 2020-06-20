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20.06.2020 (14:10)

Экипажи больших десантных кораблей Черноморского флота выполнили артиллерийские стрельбы по различным целям

В соответствии с планом боевой подготовки экипажи больших десантных кораблей Черноморского флота «Саратов», «Новочеркасск» и «Азов» выполнили комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям в морских полигонах Чёрного моря.

В районе морского десантного полигона Опук экипажи кораблей выполнили стрельбу из артиллерийских установок по береговым целям, имитирующим долговременные огневые точки противника, затем в ходе учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника, артиллерийские расчеты поразили сбрасываемые парашютные мишени, а также выполнили задачу по уничтожению имитатора плавающей морской мины.

Помимо выполнения артиллерийских стрельб моряки отработали действия при угрозе применения условным противником противокорабельного оружия.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Черноморский флот
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