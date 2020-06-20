20.06.2020 (13:45)

На Черноморском флоте пройдёт военно-патриотическая акция «Под знаменем Победы»

Военно-патриотическая акция «Под знаменем Победы» пройдёт 21 июня в Военно-историческом музее фортификационных сооружений Черноморского флота в Севастополе.

Акция начнётся с торжественного вноса Государственного флага России, Андреевского флага, копии знамени Победы и прохождения личного состава кораблей и частей Черноморского флота торжественным маршем.

В ходе мероприятия реконструкторами будет восстановлены события боя советских солдат из состава подразделений 2 гвардейской армии с немецким гарнизоном за взятие Михайловской батареи, который произошёл 8 мая 1944 года, а также разыгран тактический эпизод ведения современного боя подразделением морской пехоты Черноморского флота с демонстрацией приемов рукопашного боя.

На Михайловской батарее состоится концерт артистов Ансамбля песни и пляски ЧФ и оркестра Росгвардии, которые исполнят композиции военных лет, а также будет осуществлён статический показ современной военной техники и военной техники времен Великой Отечественной войны.

Участники акции смогут ознакомиться с экспозицией музейного комплекса «Михайловская батарея» и угоститься солдатской кашей из полевой кухни.

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