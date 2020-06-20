20.06.2020 (17:50)

В Подмосковье военнослужащие ЗВО уничтожили условного противника в сумерках Алабинского полигона

В Московской области на полигоне «Алабино» военнослужащие гвардейского мотострелкового Шавлинского полка Таманской дивизии танковой армии Западного военного округа уничтожили оборонительные позиции условного противника в глубоких сумерках в рамках ротного тактического учения.

Мотострелковые роты совершили марш в неподготовленный район и развернули огневые позиции для уничтожения оборонительных позиций условного противника. Первый удар нанесли расчеты автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя». Площадь более 5 тыс. квадратных метров накрыли разрывы осколочных гранат. В ходе боевой стрельбы гранатометчики уничтожили условную силу условного противника в траншеях и окопах на расстоянии от 800 до 1,5 тыс. метров.

Мотострелки под прикрытием снайперских пар приступили к атаке оборонительных позиций условного противника. Проведение стремительной атаки усложнялось быстро завершающимся световым днем, в следствие чего военнослужащие применили ночные прицелы 1ПН-83 для автоматов АК-74М.

Всего в ротном тактическом учении было задействовано более 300 военнослужащих и около 70 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейского мотострелкового Шавлинского полка Таманской дивизии танкового объединения ЗВО.

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