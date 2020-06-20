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20.06.2020 (17:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели сборы с командирами рот

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели сборы с командирами рот и их заместителями.

В ходе учебно-методических сборов около 20 офицеров ОГРВ ПРРМ совершенствовали свои теоретические знания и практические навыки по организации боевой подготовки в подчиненных подразделениях.

На теоретическом этапе с военнослужащими провели тактическую летучку, где отработали на картах нанесение боевой обстановки, порядок отдачи приказов на марш, оборону и переход в наступление. На практическом этапе командиры и их заместители сдали нормативы по огневой и физической подготовке, вождению боевых машин, радиационной, химической и биологической защите.

Особое внимание в ходе сборов уделялось развитию у командиров способностей качественно и эффективно применять новые методы работы по управлению подразделениями.

Сборы с командирами рот и их заместителями в ОГРВ ПРРМ носили плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения
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