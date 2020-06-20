20.06.2020 (17:30)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели сборы с командирами рот
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели сборы с командирами рот и их заместителями.
В ходе учебно-методических сборов около 20 офицеров ОГРВ ПРРМ совершенствовали свои теоретические знания и практические навыки по организации боевой подготовки в подчиненных подразделениях.
На теоретическом этапе с военнослужащими провели тактическую летучку, где отработали на картах нанесение боевой обстановки, порядок отдачи приказов на марш, оборону и переход в наступление. На практическом этапе командиры и их заместители сдали нормативы по огневой и физической подготовке, вождению боевых машин, радиационной, химической и биологической защите.
Особое внимание в ходе сборов уделялось развитию у командиров способностей качественно и эффективно применять новые методы работы по управлению подразделениями.
Сборы с командирами рот и их заместителями в ОГРВ ПРРМ носили плановый характер.