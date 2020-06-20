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20.06.2020 (17:00)

Военный комиссар Москвы генерал-майор Виктор Щепилов рассказал об особенностях весеннего призыва

На сборном пункте военного комиссариата города Москвы состоялась пресс-конференция военного комиссара генерал-майора Виктора Щепилов, в ходе которой он рассказал об особенностях весеннего призыва.

В ходе весеннего призыва на военную службу будет направленно порядка 6 тыс. москвичей. На данный момент уже для прохождения военной службы направленно свыше 3,5 тыс. призывников. В этом году военная призывная кампания проводится в условиях введенных ограничительных мер, обусловленных комплексом мероприятий по нераспространению вирусных заболеваний.

Отвечая на вопросы журналистов, военный комиссар пояснил, что работа медицинских и призывных комиссий спланирована таким образом, чтобы обеспечить исполнение всеми гражданами воинской обязанности. Все военные комиссариаты районов и сборный пункт города Москвы обеспеченны достаточным количеством дезинфекционных средств, организованны посты дистанционной термометрии на входных группах, пункты обработки рук, нанесена разметка, обеспечивающая соблюдение социально-безопасной дистанции между гражданами, ежедневно проводится обработка помещений и прилегающей территории, созданы необходимые запасы медицинских масок и перчаток на сотрудников и призывников. Помимо всех мер на сборном пункте проводится тестирование перед отправкой на военную службу. Для этих целей получено порядка 11 тыс. тест-систем на выявление антител к коронавирусу.

Генерал-майор Виктор Щепилов также обратил внимание, что с этого года в комплект несессера добавлены дополнительно дезинфицирующие средства для рук и ног. А также, чтобы не подвергать риску заражения призывников, родители не допускаются на территорию сборного пункта.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Призыв
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