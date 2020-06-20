20.06.2020 (16:00)

Флаг на новом гидрографическом судне Северного флота «Николай Скосырев» будет поднят в конце июня

Флаг гидрографии ВМФ России будет поднят на малом гидрографическом судне «Николай Скосырев» в один из последних дней июня. Экипаж судна и руководство гидрографической службы приступили к подготовке торжественной церемонии по поручению командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева.

14 июня на судне были завершены двухнедельные государственные ходовые испытания и подписан приёмный акт.

МГС «Николай Скосырев» станет первым относительно крупным судном российского производства в составе гидрографической службы Северного флота в нынешнем тысячелетии. Оно построено на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область) и предназначено для выполнения гидрографических исследований и лоцманских работ в условиях Арктики в ближней и средней морской зоне.

Судно имеет водоизмещение около 1000 тонн, его корпус усилен до ледового класса, позволяющего самостоятельно (без ледокольного сопровождения) плавать в разреженных льдах толщиной до 80 сантиметров. Автономность составляет 15-25 суток, а дальность плавания — порядка 2000 миль.

Малое гидрографическое судно «Николай Скосырев» будет применяться в основном в акватории Баренцева моря, где и проходили его испытания. В ходе испытаний были проверены ходовые и мореходные качества судна, работа его грузоподъемного устройства, гидрографического вооружения, оценены его возможности по установки навигационного оборудования. Также был протестирован рабочий плашкоут, которым оснащено судно.

По отзывам гидрографов Северного флота, судно уверенно справляется с поставленными перед ним задачами.

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