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20.06.2020 (15:47)

Противодиверсионные катера Северного флота прибыли к Шлиссельбургу

Первые участники Главного военно-морского парада на Неве в Санкт-Петербурге от Северного флота - противодиверсионные катера «Юнармеец Заполярья», «Юнармеец Беломорья» и «Валерий Федянин» прибыли к Шлиссельбургу.

Они были отбуксированы через Баренцево и Белое море до Беломорска, а затем по системе каналов и шлюзов Беломорканала, Онежскому и Ладожскому озеру дошли ко входу в Неву. Переход по водной системе Карелии занял около недели.

По невскому речному фарватеру катера пройдут уже самостоятельно, без помощи буксиров, которые обеспечивали весь их морской и речной переход для экономии ресурса.

В ближайшее время противодиверсионные катера Северного флота прибудут в Ленинградскую военно-морскую базу и приступят к подготовке к Главному военно-морскому параду.

Противодиверсионные катера проекта «Грачонок» построены на Рыбинском судостроительном предприятии «Вымпел». Они предназначены для патрулирования акватории пунктов базирования сил флота и борьбы с подводными диверсионными силами и средствами противника. Катера, участвующие в параде от Северного флота, стоят на вооружении отрядов по борьбе с подводными диверсантами и обеспечивают охрану баз подводных лодок на Кольском полуострове.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Военные парады , Главный военно-морской парад
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