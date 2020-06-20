20.06.2020 (16:40)

В Самаре состоялась генеральная репетиция парада Победы

На центральной площади Самары прошла генеральная репетиция военного парада пеших, механизированных колонн и пролета авиации в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По площади Куйбышева прошли около 1700 военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств региона. В составе механизированной колонны прошли более 50 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», танки Т-72Б3, зенитный ракетный комплекс С-300. В демонстрационном пролете приняли участие три вертолета Ми-8 и пять вертолетов Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА, два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 и два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34.

В конце репетиции командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-лейтенант Андрей Колотовкин дал оценку подразделениям: «Считаю, что личный состав и военная техника, принимающие участие в торжественном мероприятии в Самаре к параду Победы готовы».

При подготовке к проведению парада проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице