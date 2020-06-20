20.06.2020 (15:10)

Военнослужащие ЦВО в Новосибирске поздравили ветерана медицинской службы с 75-летием Победы и Днем медицинского работника

Военнослужащие 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) совместно с сотрудниками Дома офицеров Новосибирского гарнизона поздравили 93-летнего фронтовика, ветерана медицинской службы полковника запаса Вячеслава Павловича Лебедева с 75-летием Победы и Днем медицинского работника.

Концертная программа для ветерана была организована прямо на дачном участке. Для фронтовика выступили артисты Дома офицеров Новосибирского гарнизона и ансамбля песни и танца «Сибирская Тройка», которые станцевали и исполнили песни военных лет, такие как «Синий платочек», «Катюша». Гостям Вячеслав Павлович был очень рад, во время беседы он рассказал о своей службе: «Война началась мне было 14 лет, 8 класс. Но в связи с войной пришлось все изменить, и я поступил в медицинское училище, срок обучения тоже сократился с 3 лет до 2. В 16 лет я получил профессию фельдшера. Работал в селе. Осенью 1944 года я был призван, это был последний военный призыв. Меня сразу отправили на подготовку младших офицеров медицинской службы. Служил я в разных районах, вплоть до Сахалина». Совершенствовать свои профессиональные знания в медицине Вячеслав Павлович продолжал и после войны. Он поступил в Военно-медицинскую академию, а когда ее окончил, был направлен в Сибирский военный округ. Последние 20 лет военной службы он трудился в военном окружном госпитале. Но и после того, как ушел на заслуженный отдых из Вооруженных Сил, не оставил медицину, продолжал работать и защитил докторскую диссертацию, стал профессором медицинского вуза.

Во время поздравления ветерану был вручен памятный подарок от командования 41 общевойсковой армии с самыми теплыми и сердечными пожеланиями.

Мероприятие прошло с соблюдением всех противоэпидемиологических норм и соблюдением установленных дистанций.



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