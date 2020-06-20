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20.06.2020 (14:55)

Генеральная репетиция парада Победы прошла на центральной площади Новосибирска

Генеральная репетиция торжественного парада, посвящённого 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., прошла на центральной площади Новосибирска.

Военнослужащие частей и подразделений Центрального военного округа и другие участники парада торжественным маршем прошли по главной улице города, продемонстрировав навыки слаженных действий в парадном строю. В завершение генеральной репетиции в небе над Новосибирском пролетели военные вертолеты и самолеты.

Центральный военный округ на генеральной репетиции парада представили свыше 1100 военнослужащих. Это личный состав частей и подразделений 41 общевойсковой армии, дислоцированных по всей Сибири, а также курсанты Новосибирского высшего военного командного училища. Кроме того, в финальной репетиции приняли участие представители Национальной гвардии, МЧС и других силовых структур Новосибирской области.

Механики-водители Центрального военного округа в очередной раз показали мастерство управления многотонной техникой и полную готовность к участию в празднике. По главной площади города прошли машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы ЗРК С-400 «Триумф», «Искандер», «Панцирь-1С», ракетные системы залпового огня «Град», танки Т-72Б3М, бронированные автомобили специального назначения «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины Урал 4320 с 152-мм гаубицами «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», комплексы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Элерон» и другая техника. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.

К участию в генеральной репетиции парада допущены военнослужащие без признаков инфекционных заболеваний, прошедшие обязательный медицинский осмотр военными медиками. Военнослужащие войск РХБЗ произвели дезинфекцию центральной площади города, на которой проходила генеральная репетиция, дезинфекцию военной техники, а также транспорта, на котором происходила перевозка военнослужащих к месту проведения репетиции.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
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