20.06.2020 (14:40)

Более 3000 Ивановских и Костромских десантников были подняты по тревоге и приняли участие в проверке соединения Командованием Воздушно-десантных войск

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении завершилась проверка готовности соединения к выполнению задач по предназначению, которая проходила под руководством заместителя командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования генерал-лейтенанта Андрея Холзакова.

В ходе проверки, проведенной на территории Ивановской, Костромской и Ярославской областей, были отработаны вопросы подготовки частей соединения к десантированию парашютным способом и ведения боевых действий на незнакомой местности, управления частями и подразделениями в ходе десантирования и боя, организации взаимодействия с оперативно-тактической и армейской авиацией.

Также проверены вопросы состояния боевого дежурства, готовности вооружения, военной и специальной техники к выполнению задач по предназначению и всестороннего обеспечения.

«Боевая подготовка является основным видом подготовки в Воздушно-десантных войсках и Вооружённых Силах Россий Федерации. Она является основным процессом организации обучения и воспитания военнослужащих для выполнения учебных и боевых задач в наше непростое время», - отметил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

К проверке было привлечено более 3000 военнослужащих соединения и 500 единиц военной и специальной техники.

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