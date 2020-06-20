20.06.2020 (14:40)
Более 3000 Ивановских и Костромских десантников были подняты по тревоге и приняли участие в проверке соединения Командованием Воздушно-десантных войск
В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении завершилась проверка готовности соединения к выполнению задач по предназначению, которая проходила под руководством заместителя командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования генерал-лейтенанта Андрея Холзакова.
В ходе проверки, проведенной на территории Ивановской, Костромской и Ярославской областей, были отработаны вопросы подготовки частей соединения к десантированию парашютным способом и ведения боевых действий на незнакомой местности, управления частями и подразделениями в ходе десантирования и боя, организации взаимодействия с оперативно-тактической и армейской авиацией.
Также проверены вопросы состояния боевого дежурства, готовности вооружения, военной и специальной техники к выполнению задач по предназначению и всестороннего обеспечения.
«Боевая подготовка является основным видом подготовки в Воздушно-десантных войсках и Вооружённых Силах Россий Федерации. Она является основным процессом организации обучения и воспитания военнослужащих для выполнения учебных и боевых задач в наше непростое время», - отметил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Андрей Холзаков.
К проверке было привлечено более 3000 военнослужащих соединения и 500 единиц военной и специальной техники.