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20.06.2020 (13:00)

45 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО приняли участие в генеральной репетиции Парада в Ростове-на-Дону

45 самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону приняли участие в генеральной репетиции военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе тренировочного полета экипажи боевых и транспортных самолетов и вертолетов пролетели на центральной площадью донской столицы в составе групп, звеньев и пар на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами.

Полеты авиации выполнялись со скоростью от 100 до 180 км/ч с интервалом в 50 м между лопастями вертолетов, а самолеты оперативно-тактической авиации выполняли полет на высоте 250-300 м со скоростью около 600 км/ч, военно-транспортная – на высоте 300 м со скоростью 500-600 км/ч.

Экипажи составлены только из специалистов, имеющих высокий уровень летного мастерства и классной квалификации для выполнения подобных полетов.

Справочно:

Более 130 воздушных судов в составе авиационных групп завершат парады в городах-Героях: Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Каспийске, Новочеркасске, Симферополе и Владикавказе пролетом военно-транспортной авиации ЮВО – Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, оперативно-тактической авиации ЮВО – Су-24М, Су-25СМ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-34, морской авиации Черноморского флота – Ту-142мк, Бе-12, Ил-38н и армейской авиации ЮВО – Ми-8АМТШ, Ми-26, Ми-28Н, Ми-35М и Ка-52.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военные парады , ВВС , ПВО
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