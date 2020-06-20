20.06.2020 (12:45)
Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш проверил готовность соединения к выполнению задач по предназначению
Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в ходе рабочей поездки в войска проверил готовность соединения, дислоцированного в Амурской области к выполнению задач по предназначению в ходе летнего периода обучения.
Во время мероприятия командующий дальней авиацией заслушал доклад командира соединения гвардии полковника Андрея Малышева о выполнении мероприятий боевой подготовки, спланированных и проводимых в указанный период.
Во время поездки были осмотрены объекты инфраструктуры соединения и тяжелого бомбардировочного авиационного полка в гарнизоне Украинка, включая объекты летного поля, авиационную технику, учебно-материальную базу.
В завершении осмотра гарнизона командующий дальней авиацией довел приоритетные задачи, стоящие на летний период обучения перед подчиненным объединением Воздушно-космических сил.