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20.06.2020 (12:45)

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш проверил готовность соединения к выполнению задач по предназначению

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в ходе рабочей поездки в войска проверил готовность соединения, дислоцированного в Амурской области к выполнению задач по предназначению в ходе летнего периода обучения.

Во время мероприятия командующий дальней авиацией заслушал доклад командира соединения гвардии полковника Андрея Малышева о выполнении мероприятий боевой подготовки, спланированных и проводимых в указанный период.

Во время поездки были осмотрены объекты инфраструктуры соединения и тяжелого бомбардировочного авиационного полка в гарнизоне Украинка, включая объекты летного поля, авиационную технику, учебно-материальную базу.

В завершении осмотра гарнизона командующий дальней авиацией довел приоритетные задачи, стоящие на летний период обучения перед подчиненным объединением Воздушно-космических сил.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВКС , Авиация , Дальняя авиация
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