20.06.2020 (11:52)

Экипажи армейской авиации ЮВО из Кубани провели генеральную репетицию воздушной части парада Победы в небе 10 городов Юга России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи армейской авиации ЮВО из Кубани провели генеральную репетицию воздушной части парада Победы в небе 10 городов Юга России.

Летчики на вертолетах Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35М и Ка-52 совершили пролеты над городами: Ростов-на-Дону, Владикавказ, Волгоград, Новороссийск, Ставрополь, Новочеркасск, Каспийск, Керчь, Симферополь и Севастополь.

Всего экипажи боевой авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО пролетели над 10 городами Юга России, задействованы также вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29. Всего задействовано около 130 воздушных судов.

Справочно:

Всего на территории Южного военного округа 24 июня с.г. будет проведено 10 военных парадов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в городах-героях: Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО 24 июня пройдут торжественные шествия войск.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 ед. современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

При подготовке и проведении торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБ защиты на постоянной основе проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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