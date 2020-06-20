20.06.2020 (11:44)

Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Абхазии провели акцию «Чистый берег» по уборке прибрежной морской территории от пластика

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели акцию «Чистый берег» по уборке прибрежной морской территории от пластика и другого мусора.

Военнослужащие были оснащены перчатками, мешками, рапирами и другим инвентарем для уборки большой площади мусорных скоплений по береговой линии Черного моря в Абхазии как на берегу, так и в воде.

Экологический десант совершил сбор мусора, преимущественно пластика, на участках общей пляжной зоны протяженностью более 50 тыс. кв. м, находящихся на прибрежных полигонах боевой подготовки и в месте проживания военнослужащих в Гудаутском, Очамчырском и Гулрыпшском районах.

Данная акция проводится силами военнослужащих ЮВО и их семей периодически 2 раза в год в форме субботника. Как правило, это первые даты июня в начале летнего периода обучения и купального сезона, также в октябре по завершении купального сезона в Международный день Черного моря.

Весь собранный мусор был пакетирован, спрессован и уничтожен в соответствии с экологическими стандартами и нормами.

Справочно:

Международный день Черного моря отмечается 31 октября. В этот день в 1996 году в Стамбуле (Турция) представители правительств России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии подписали стратегический план действий по спасению Черного моря. Необходимость в таком документе возникла в связи с опасностью разрушения уникальных природных комплексов водной территории. Тогда же было решено сделать 31 октября Международным днем Черного моря.

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