20.06.2020 (11:38)

В Волгограде состоялась генеральная репетиция Парада Победы

Командование 8 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провело генеральную репетицию парада Победы на главной площади города-Героя Волгограда.

В репетиции приняли участие более 1 тыс. человек, в том числе военнослужащие Волгоградского и Камышинского гарнизонов ЮВО, расчет УФСИН по Волгоградской области, расчет оперативного назначения войск национальной гвардии, расчет ГУ МЧС России по Волгоградской области, расчет Волгоградского отделения казачьего войска Донского.

По плану состоялся проход механизированной колонны, в нем были задействованы реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-С», «Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С», ремонтно-эвакуационная машина «РЭМ-КЛ», УАЗ «Патриот», легендарный танк времен войны Т-34, а также историческая техника: автомобили «Виллис», ГАЗ-69, ЗИС-5, мотоцикл М-72. Всего в параде задействовано более 40 единиц современной боевой, специальной и ретротехники.

Кроме того, в воздушной части парада задействованы экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолетов Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34, которые совершат маневры на высотах от 100 до 300 м на скоростях от 250 до 600 км/ч.

Военный парад в Волгограде состоится 24 июня в 10:00 ч. по местному времени на площади Павших Борцов.

Справочно:

Всего на территории Южного военного округа 24 июня с.г. будет проведено 10 военных парадов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в городах-героях: Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО 24 июня пройдут торжественные шествия войск.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 ед. современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

При подготовке и проведении торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБ защиты на постоянной основе проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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