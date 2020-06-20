20.06.2020 (11:20)

Парадные расчеты ЮВО во Владикавказе провели генеральную тренировку парада с привлечением военной техники

Парадные расчеты 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели генеральную тренировку парада Победы на площади Свободы во Владикавказе.

В мероприятии приняли участие более 1,1 тыс. человек, было задействовано 53 единицы техники. Руководил тренировкой командующий 58-й ордена Суворова общевойсковой армии ЮВО генерал-майор Сергей Рыжков.

В парадном строю по главной площади Владикавказа прошли знаменные группы Государственного флага Российской Федерации, копий Знамени Победы и Знамени Вооруженных Сил Российской Федерации, рота почетного караула в форме одежды трех видов Вооруженных Сил, парадный расчет управления 58-й армии ЮВО, сводные роты и батальоны соединений и частей армии, расположенные в границах Владикавказского гарнизона, парадный расчет Северо-Кавказского Суворовского училища, а также парадный расчет от Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

В составе механизированной колонны по площади Свободы проследовали грузопассажирские автомобили повышенной проходимости УАЗ-3151, танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, многоцелевые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-2330 «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», гаубицы «Мста-С», Урал-4320 со 120-мм минометом 2Б11, многоцелевой мобильный комплекс связи «Редут», командно-штабные машины Р-149АКШ, автомобили УАЗ «Патриот», реактивные системы залпового огня «Ураган».

Музыкальное сопровождение тренировки осуществлял военный оркестр Владикавказского гарнизона ЮВО численностью 47 человек.

Справочно:

Всего на территории Южного военного округа 24 июня с.г. будет проведено 10 военных парадов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в городах-героях: Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО 24 июня пройдут торжественные шествия войск.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 ед. современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

При подготовке и проведении торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБ защиты на постоянной основе проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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