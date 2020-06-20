20.06.2020 (11:30)

Авиационные группы ЮВО во Владикавказе провели генеральную репетицию воздушной части парада Победы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Авиационные группы ЮВО во Владикавказе провели генеральную репетицию воздушной части парада Победы

Авиационные группы 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) провели генеральную репетицию воздушной части парада в рамках тренировки к параду Победы во Владикавказе.

Всего в тренировке приняли участие экипажи 6 единиц авиационной техники. В демонстрационном пролете задействована авиационная группа на ударных вертолетах Ми-28 «Ночной охотник», транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор», каждого по две единицы.

Парад Победы во Владикавказе пройдет 24 июня в 10:00 по местному времени.

Справочно:

Всего на территории Южного военного округа 24 июня с.г. будет проведено 10 военных парадов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в городах-героях: Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО 24 июня пройдут торжественные шествия войск.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 ед. современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

При подготовке и проведении торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБ защиты на постоянной основе проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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