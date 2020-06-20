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20.06.2020 (11:30)

Авиационные группы ЮВО во Владикавказе провели генеральную репетицию воздушной части парада Победы

Авиационные группы 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) провели генеральную репетицию воздушной части парада в рамках тренировки к параду Победы во Владикавказе.

Всего в тренировке приняли участие экипажи 6 единиц авиационной техники. В демонстрационном пролете задействована авиационная группа на ударных вертолетах Ми-28 «Ночной охотник», транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор», каждого по две единицы.

Парад Победы во Владикавказе пройдет 24 июня в 10:00 по местному времени.

Справочно:

Всего на территории Южного военного округа 24 июня с.г. будет проведено 10 военных парадов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в том числе в городах-героях: Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

В местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО 24 июня пройдут торжественные шествия войск.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 ед. современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

При подготовке и проведении торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделения РХБ защиты на постоянной основе проводят дезинфекцию мест тренировок, транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, а также помещений для проживания.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военные парады
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